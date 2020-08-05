Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего городскую экономику.

На субсидии поступило около 300 тыс. заявок — их подавали в налоговые органы РФ со стороны бизнеса и социально ориентированных НКО. Более 220 тыс. организаций и ИП по всей стране получили свыше 9,4 млрд. рублей.

Наибольшую сумму среди регионов выдали в Москве — около 1,2 млрд (почти 18 тыс. заявителей). Петербург же оказался на втором месте с выданными 600 млн рублей — здесь поступило порядка 10 тыс. заявок.

Краснодарский край на третьей строчке должен был распределить 502 млн рублей между 15 тыс. заявок.

По рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия, вернувшиеся к работе, обязаны проводить профилактику: измерять температуру посетителей и персонала, следить за социальной дистанцией в 1,5−2 метра, предоставлять сотрудникам маски и перчатки, а посетителям — антисептики.

«Это предполагает дополнительные расходы со стороны организаций. В качестве возмещения выдается субсидия, получить которую можно до 15 августа 2020 года (включительно). Необходимо направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП — по почте, заполнив его на сайте ФНС России, либо через личный кабинет налогоплательщика», — заметили в Смольном.

Субсидию смогут получить НКО в сфере образования и соцуслуг, а также малый и средний бизнес: в областях физкультуры и спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. В заявлении необходимо указать счет, куда перечислять деньги. Заявление рассматривают за три рабочих дня. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития или на портале Мойбизнес.рф.