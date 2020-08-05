Москва, , 13:58 — REGNUM По миру бушует тяжелый экономический кризис, ставший следствием весенней пандемии коронавируса, которая еще и не завершилась. Не осталась в стороне и Россия, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя предложение Минфина сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации.

Заседание Госдумы Duma.gov.ru

«Становится очевидным, что кризис затронул все экономики без исключения, а значит и российскому правительству придется сокращать всякого рода расходы, включая и затраты на государственный аппарат.

Таким образом, Минфин задумался о сокращении бюджетных средств на Госдуму и Совет Федерации. Здесь возникает другой вопрос, что именно Минфин попытается сократить, учитывая непростую ситуацию в экономике и непростые решения, которые затронут всех граждан России уже осенью 2020 года.

Идет ли речь о зарплатах чиновников или все же о дополнительных льготах, таких как использование гаража машин для служащих, питание и т. д.

Если речь идет именно о льготах, то здесь вызывает опасение и занятость тех людей, которые в данном секторе работают на данный момент, потому что они могут остаться и без работы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России предложило сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.

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