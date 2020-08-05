Турин, Италия, , 13:55 — REGNUM Если правительство Италии не продлит до конца 2020 года запрет на увольнения работников, ответом будет общенациональная забастовка, с таким заявлением в среду, 5 августа, выступили руководители трех крупнейших профсоюзов страны.

Запрет на увольнения сотрудников (по любым причинам) был введен в Италии весной 2020 года для поддержки работников в период эпидемии и общенационального карантина.

В правительстве страны пока не приняли решения, продлевать ли запрет до конца 2020 года или только до 15 октября (именно до этой даты в Италии официально сохраняется режим ЧС).