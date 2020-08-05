Москва, , 13:46 — REGNUM Очевидно, Минфин РФ не верит в то, что в ближайшие годы российская экономика сможет основательно оправиться от экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ предложил сократить финансирование государственной программы «Развитие образования».

«Конечно, снижение расходов на образование — это очень недальновидная мера. По сути дела это одна из тех основных инвестиций, которые должно делать государство, — сказал Кудюкин. — Это вложения в человеческий капитал, без которых серьезного экономического прогресса не будет. Поэтому даже в условиях кризиса стоило бы что-то другое урезать или нарастить дефицит и государственный долг, но не сокращать расходы на образование, которое у нас и без того недофинансировано».

Особенно, как пояснил Кудюкин, это касается общего образования.

«Если финансирование образования сократят, то, стало быть, будут продолжаться так называемые оптимизации, — предположил Кудюкин. — Будут резать по живому, увольнять преподавателей, увеличивать нагрузку на тех, кто останется. Итоговым результатом станет дальнейшее снижение качества образования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по имеющимся данным базовые бюджетные ассигнования на образование могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году — на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей.