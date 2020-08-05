Москва, , 13:27 — REGNUM В июле 2020 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России подскочил с 47,8 пункта в июне и достиг 58,5 пункта. Такие данные приведены в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

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Отмечается, что это максимальное значение индекса за последние 12 лет — с июля 2008 года.

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«Данные PMI за июль указали на заметный разворот деловой активности в сфере услуг от сокращения, наблюдавшегося в предыдущие четыре месяца. Поддержку восстановлению оказало возобновление и ускорение роста новых заказов, — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года индекс PMI) в российской сфере услуг рухнул с 37,1 пункта до 12,2. Это минимальный показатель с самого начала расчета данного индекса в октябре 2001 года.