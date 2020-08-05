Владикавказ, , 12:58 — REGNUM Туристическая отрасль Северной Осетии получила шанс на выход из кризисной ситуации, вызванной простоем во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В республике наблюдается большой наплыв туристов. Об этом сообщил на встрече с главой РСО-Алании Вячеславом Битаровым председатель комитета по туризму РСО-Алания Заурбек Кодзаев.

По его словам, в настоящее время все гостиницы и турбазы забронированы на несколько месяцев вперед. Прибывающие туристы размещаются даже в гостевых домах, которые раньше не пользовались спросом. В РСО-Аланию на отдых едут не только жители Центральной России, но и соседи по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«По итогам года рассчитываем выйти к показателям 2019 года. В прошлый период турпоток составил 250 тыс. человек», — рассказал о планах ведомства Заурбек Кодзаев.