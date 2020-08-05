Симферополь, , 12:55 — REGNUM Экспортные поставки в Сирию косметических средств из Республики Крым задерживаются. Принимающая сторона попросила перенести сроки доставки товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в министерстве промышленной политики Республики Крым.

Договор между крымским производителем и крупнейшим сирийским дистрибьютором был подписан ещё в 2019 году. В арабскую республику планировали отправлять крем, тоники, душистую воду и гидролат розы. Первая поставка была запланирована на первый квартал 2020 года. Однако в экспортные планы вмешался мировой экономический кризис.

«Производитель готов исполнить свои обязательства, но совершенно не готова Сирия со своими внутренними проблемами. К сожалению, на текущий момент эти намерения, по поставкам товаров, не воплотились в реальность и ничем не завершены», — уточнила пресс-секретарь министерства промышленной политики Республики Крым Наталия Кащеева.

По данным Южного таможенного управления, внешнеторговый оборот Республики Крым в первом квартале 2020 года оценивается в 17 млн долларов. За шесть месяцев 2020 года крымские предприятия уже заключили четыре экспортных контракта на сумму 5,8 млн долларов.