Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Американский гигант электронного ритейла Amazon запустит версию своего сервиса в Швеции, сообщается в пресс-релизе компании. По словам профессора бизнес-администрирования Ульфа Йоханссона из Университета Лунда, выход Amazon на шведский рынок будет иметь «серьезные последствия». Об этом 4 августа сообщила Sveriges Radio.

«Это в значительной степени повлияет на всю торговлю Швеции в целом. Одной из особенностей Amazon являются невероятно хорошие возможности по доставке продукта. И это бьет по большинству уже имеющихся шведских игроков в секторе электронной коммерции», — заявил Йоханссон.

Таким образом, теперь, когда Amazon откроет свое представительство в Швеции, некоторые специалисты, указывают на прибыльные возможности, которыми могут воспользоваться малые и средние компании для выхода на более крупный международный рынок через онлайн-гиганта.

Однако бизнес-модель Amazon заключается в том, что при продаже своего продукта компании одновременно являются платформой и для других участников рынка, что несет в себе риск нарушения принципа конкуренции.