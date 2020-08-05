Киров, , 12:47 — REGNUM Около 2,3 тыс. предпринимателей в Кировской области уже получили выплаты для компенсации расходов профилактику и дезинфекцию в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает 5 августа пресс-центр правительства региона.

Речь идёт о безвозмездной субсидии, выделяемой в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований. Заявления на субсидию можно подать до 15 августа.

Рассчитывать на выплаты могут предприниматели, работающие в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации и предприниматель из единого перечня классифицированных пляжей и гостиниц.

Свыше 3,9 тыс. кировских субъектов малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, общая сумма которых превышает 129 млн рублей. Большинство из 2,3 предпринимателей, подавших заявки, уже получили выплаты. Общая сумма субсидий для них составляет 93,6 млн рублей.