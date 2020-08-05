Нур-Султан, , 12:45 — REGNUM Руководство Национального банка Казахстана исключило возможность снижения базовой ставки в республике до 4%. Об этом 5 августа заявил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, сообщает издание Informburo.

По его словам, снижение базовой ставки приведет к снижению ставок по депозитам. В условиях роста инфляции до 8,5% по итогам года, вкладчики переведут свои деньги в иностранную валюту.

Баймагамбетов уточнил, что снижение базовой ставки в итоги приведет к сокращению тенговой базы фондирования. «Экономика обескровится, все начнут играть на валютном рынке. Эффект будет противоположный задуманному», — сказал зампредседателя Нацбанка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%.

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