Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Согласно предварительным данным Статистического управления Швеции, валовый внутренний продукт (ВВП) страны за II второй квартал текущего года сократился на 8,6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом 5 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Журналисты отмечают, что по сравнению со II кварталом прошедшего года ВВП Швеции упал на 8,2%.

«Данное снижение ВВП за один квартал является самым большим с 1980 года», — сообщается в отчете ведомства.

По оценкам экономистов, в основном снижение ВВП связано с сокращением экспорта и сокращающимся уровнем потребления домашних хозяйств. Очередной отчет ведомства о состоянии экономической ситуации будет опубликован 28 августа.

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