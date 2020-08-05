Москва, , 12:37 — REGNUM По итогам января — июня 2020 года самой продаваемой в России иномаркой стала Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские дилеры реализовали 36 552 единицы модели Kia Rio. Это на 10% меньше, чем было продано год назад.

На втором месте списка разместился кроссовер Hyundai Creta с результатом 30 797 проданных авто. Здесь падение продаж составило 2%. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo (20 544 ед.; —18%).

Всего же по итогам первых шести месяцев 2020 года в России было реализовано 458 455 новых иномарок, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В исследовании аналитиков агентства отмечается, что за год доля машин иностранных марок в общем объеме автомобильных продаж в РФ выросла с 76,3% до 77,8%.

Напомним, по итогам первого полугодия текущего года средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России составила 1 676 000 рублей.

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