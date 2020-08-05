Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Чебоксарах планируют реконструировать часть перрона аэропорта и рулежную дорожку. Соответствующее извещение об организации электронного аукциона по проведению предпроектных работ опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является казенное предприятие республики «Аэропорт Чебоксары». Речь идёт об оказании «услуг по выполнению предпроектных работ в части разработки технико-экономического обоснования по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса г. Чебоксары, включающее работы по реконструкции части перрона и рулежной дорожки».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 2 129 974 рубля 6 копеек. Работы будут оплачены из собственных средств заказчика.

«Основание для предпроектных работ: протокол рабочей встречи в формате регионального часа Министра транспорта Российской Федерации Е. И. Дитриха с временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики О. А. Николаевым по вопросам развития транспортной инфраструктуры Чувашской Республики», — говорится, в частности, в документе.

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В техническом задании уточняется, что при разработке предпроектных предложений исполнитель должен будет определить состояние конструкции покрытия участка реконструируемого перрона, РД-2; привести обоснование мощностей объекта капитального строительства; собрать сведения о спросе на авиаперевозки и представить рекомендации по реконструкции участка.

«Предусмотреть расчёт укрупненной стоимости реконструкции участка реконструируемого перрона, РД-2 (стоимость реализации мероприятия за счет средств федерального бюджета в ценах 2020 года с приведением расчетов по проектам-аналогам); предполагаемые сроки реализации проекта с указанием объемов финансового обеспечения из федерального бюджета по годам», — отмечается в документе.

Отметим, что рулёжная дорожка представляет собой часть лётного поля аэродрома для руления и буксировки самолётов. Перрон предназначен для размещения самолетов в целях посадки и высадки пассажиров, выгрузки грузов и багажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Олег Николаев на встрече с Евгением Дитрихом поднял вопрос реконструкции чебоксарского аэропорта, который включает обновление аэропортового комплекса и аэродрома. В то же время средства на ремонт лётного поля не предусмотрены. Руководитель Чувашии акцентировал внимание на том, что при переустройстве аэропорта пропускаемость возрастёт (до 200 человек в час), но при этом аэродром по-прежнему сможет принимать только два самолёта.

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