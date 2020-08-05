Киев, , 12:25 — REGNUM На начало августа 2020 года общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достиг отметки в 22 млрд кубометров, что является самым высоким показателем для этого периода за годы независимости.

Соответствующее заявление сделала 5 августа пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что нынешние запасы на 40% больше, чем в прошлом году, хотя в 2019 г. Украина интенсивно накапливала газ, готовясь к переговорам с Россией по новому транзитному контракту.

Также в компании подчеркнули, что компании-нерезиденты сейчас хранят на Украине 5,2 млрд кубометров газа, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Таким образом, резюмирует «Укртрансгаз», украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран ЕС. Компания прогнозирует, что на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5−26,5 млрд кубометров топлива.

ИА REGNUM напоминает, что Украина вышла из прошлого отопительного сезона с рекордными запасами топлива в хранилищах, поскольку стороны успешно договорились о новом транзитном контракте и, таким образом, Киеву не пришлось тратить свои запасы. По состоянию на 7 апреля запасы составляли 15,8 млрд кубометров газа, что больше запасов, с которыми Украина в отдельные годы входила в осенне-зимний период.