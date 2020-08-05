Кемерово, , 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем за такой же период 2019 года (288 тонн на 38,4 млн рублей). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Согласно официальным данным, в регионе сейчас 18 экспортёров сельхозпродукции. Они поставляют продукты более чем в 40 стран.

«Мука экспортируется в Китай и Северную Корею, живая птица — в Казахстан. Кондитерские изделия поставляем в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Китай, Германию, Израиль, — уточнил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Кузбасское мороженое занимает в этом списке особое место: Сибирь во всём мире ассоциируется с холодом, поэтому мороженое является, своего рода, визитной карточкой региона. Несырьевой экспорт очень важен для экономики, будем способствовать его увеличению».

Экспорт мороженного из Кузбасса увеличился за счёт роста продаж в Монголию.