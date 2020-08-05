Москва, , 12:16 — REGNUM Взрыв 4 августа в порту Бейрута станет еще одним ударом по находящейся в сложной ситуации экономике Ливана, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В конце 2010 года революционные события Арабской весны дестабилизировали ситуацию в стране. Как следствие — сокращение выручки от туризма, падение стоимости недвижимости и наплыв сирийских беженцев.

Темпы роста экономики сильно замедлились, в 2011—2017 гг. составляли в среднем 1,5% в год, а в 2018—2019 гг. ВВП падал на 1,9% и 6,9% соответственно. ВВП на душу населения сократился с $16 тыс. 100 в 2010 году до $15 тыс. 050 в 2019 году.

Высокие дефициты бюджета (около 8% от ВВП ежегодно) и дефициты платежного баланса (около 15−20% от ВВП ежегодно) в 2010—2019 гг. привели к росту запредельно большого уровня долга, с около 130% от ВВП в 2010 году до 178% от ВВП в 2019 году.

Стоимость обслуживания долга приблизилась к 50% от доходов бюджета в 2019 г. В марте 2020 года правительство Ливана впервые в истории объявило дефолт в связи с невозможностью дальнейшего обслуживания чрезмерно высокого государственного долга.

Согласно информации Moody`s, инфляция в Ливане подскочила до 56% в мае 2020 года по сравнению с обычной для Ливана инфляцией около 4−5%. Власти Ливана уже заявили, что не исключают версию террористического акта.

Однако вряд ли трагические события будут иметь последствия — новой войны на Ближнем Востоке не будет. Россия, Турция и еще ряд стран заявили, что окажут помощь Ливану», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Число погибших превысило 100 человек, пострадавших — порядка 40 тыс. жителей столицы Ливана.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: десятки погибших, тысячи пострадавших — трансляция