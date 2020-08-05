Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM Для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге понадобится 90 млрд рублей. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский.

В январе 2020 года полпред президента по УрФО Николай Цуканов заявлял, что на строительство новой линии понадобится около 80 млрд рублей. Сейчас же Высокинский назвал другие цифры.

«Эта ветка будет стоить порядка 90 млрд руб., но нам без нее транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать», — сказал градоначальник в эфире «Студии-41»

Мэр добавил, что сейчас в городе выполняют «очередной объём проектирования» новой линии метро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе РФ отказали Екатеринбургу в выделении денег на вторую ветку метрополитена.

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