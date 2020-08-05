Москва, 5 августа 2020, 11:55 — REGNUM Политика ЦБ РФ привела к тому, что в России были уничтожены региональные банки, которые кредитовали реальный сектор, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что германское издание Die Welt выпустило статью, в которой крайне позитивно оценило итоги работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Западное СМИ похвалило Набиуллину за санацию банковской системы, но пожурило за нерешительность в вопросе о повышении ключевой ставки.
Кроме того, Делягин отметил, что чем выше ключевая ставка, тем выше доходы спекулянтов. Также повышение ключевой ставки уничтожает реальный сектор, что в свою очередь ведет к падению налоговых поступлений. Соответственно бюджету нужно больше денег занимать, и он начинает больше зависеть от финансовых спекулянтов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что одним из итогов работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной можно считать то, что в РФ не идут иностранные инвестиции.
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