Москва, , 11:45 — REGNUM В России реальная доходность депозитов с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 годов, когда никто не воспринимал всерьез депозиты как источник сбережений и приумножения. Об этом заявил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995−1996 годов», — сказал он в интервью РБК, добавив, что в те годы «никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножения, потому что инфляция превышала ставку по депозитам».

Он уточнил, что если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.

Как сообщало ИА REGNUM, в третьей декаде июля 2020 года ставка по депозитам сроком до одного года поднялась с 4,549% до 4,584% годовых, выше ключевой ставки ЦБ. Все последние годы она была ниже ключевой ставки.

Эксперты полагают, что ставки по банковским вкладам граждан продолжат снижение и будут стремиться к ключевой ставке ЦБ РФ, которая составляет 4,25% годовых.

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