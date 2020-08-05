Киев, , 11:44 — REGNUM Национальный банк Украины будет оставаться независимым институтом и принимать «аполитичные и экономически мотивированные решения», заявил новый глава регулятора Кирилл Шевченко во время первой рабочей встречи с руководителями банков — членами Независимой ассоциации банков.

Отчет о мероприятии 5 августа опубликовала пресс-служба НБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шевченко, в частности, заявил, что «ценит и уважает» полученную центральным банком Украины институциональную независимость.

«Наша задача — ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, произошедшие в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ», — отметил он.

Также глава НБУ рассказао об основных приоритетах в работе регулятора:

«Это реальное восстановление кредитования, снижение портфелей «плохих» долгов в банках, сохранение макрофинансовой стабильности, развитие реформы корпоративного управления в банках; углубление сотрудничества с международными партнерами».

В этом контексте он подчеркнул, что Нацбанк остается в программе сотрудничества с МВФ, поскольку «это важно для Украины».

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля Верховная рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко новым главой национального банка Украины. Предыдущий глава НБУ Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за «систематического политического давления». Увольнение Смолия повлекло за собой отставки ряда его заместителей.