Москва, , 11:38 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года на приобретение новых легковых авто жители РФ потратили 997,4 млрд рублей — на 16,4% меньше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период больше всего денег российские покупатели потратили на приобретение новых машин компании Toyota. С января по июнь в стране было куплено таких авто на сумму в 110,7 млрд рублей, что на 7,1% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Второе место по выручке заняла южнокорейская компания Kia. Автомобилей этой компании в России было куплено на 110,6 млрд рублей. Здесь падение продаж составило 25,5%. Тройку лидеров списка замыкает отечественная Lada c результатом 87,6 млрд рублей.

Четвертую и пятую строчки марочного рейтинга занимают соответственно Mercedes-Benz (84,8 млрд руб.) и BMW (84,1 млрд руб.).

Напомним, по итогам первых пяти месяцев текущего года в России было продано автомобилей В-сегмента на общую сумму в 75 млрд рублей.

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