Сыктывкар, , 11:38 — REGNUM Генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко представил концепцию восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок в Коми врио главы региона Владимиру Уйбе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Коми.

Концепция была рассмотрена на совещании по вопросам лётной деятельности «Комиавиатранса». Она предполагает эксплуатацию арендованных самолётов АН-24 и АН-26 на внутрирегиональнымх и межрегиональных маршрутах.

К полётам уже готов один 48-местный АН-24. Начало полётов в Усинск, Воркуту и Усть-Цильму ожидается в сентябре. До конца года запланирована аренда ещё двух АН-24, а также одного АН-26 под нужды санитарной авиации.

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