Сургутский район, Югра, , 11:31 — REGNUM В Югре завершена рекультивация «легендарной свалки». Так глава Сургутского района Андрей Трубецкой назвал Фёдоровский полигон твёрдых бытовых отходов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Трава вместо Фёдоровского полигона Пресс-служба администрации Сургутского района

Отходы на Фёдоровском полигоне складировались на протяжении 30 лет, площадь свалки составила по итогу восемь гектаров. В 2008 году объект закрыли по решению суда. Рекультивация откладывалась 10 лет.

Закрытие полигона началось 1,5 года назад благодаря реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна».

«Легендарная свалка — наше тяжёлое наследство со времён освоения Севера. Этим мы предотвратили загрязнение окружающей природы. Вернули землю в хозяйственный оборот», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой долгожданное событие.

В ходе рекультивации с полигона вывезли более трёх тысяч тонн автомобильных покрышек и 50 тонн металлолома, которые отправлены на вторичную переработку. Установили 46 труб для отвода свалочного газа и защиты от его возгорания. На полигоне был создан защитный экран из бентонитовой прослойки, которая при взаимодействии с жидкостью превращается в водонепроницаемый слой. На готовую поверхность разместили отходы, чередуя их с песком. Затем всю эту гору накрыли герметичным противофильтрационным материалом. И контакт «отходы — земля» и «отходы — воздух» прекратился. Далее полигон засеяли травосмесью.

Стоимость рекультивации Фёдоровского полигона составила 165 млн рублей.