Чита, , 11:31 — REGNUM Забайкальские власти сэкономили порядка 980 миллионов рублей бюджетных средств на проведении госзакупок. Как сообщает сегодня, 5 августа, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. министра финансов Забайкальского края Дмитрия Семёнова, добиться такого результата удалось благодаря централизации закупок по муниципальным образованиям.

Это способствует правильности определения начальной цены и повышению эффективности бюджетных средств.

«По итогам первого полугодия в Забайкалье заключено 31 соглашение и 783 заказчика осуществляют закупки через наш центр», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, благодаря финансовой помощи от Правительства РФ, власти Забайкальского края смогут обеспечить финансирование всех первоочередных расходов без секвестированя бюджета региона.

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