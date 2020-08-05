Москва, , 11:18 — REGNUM «Газпром» может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».

Отмечается, что если это соотношение превысит значение в 2,5, компания может заплатить меньше 40% от чистой прибыли. В «Газпроме» ожидают существенного роста долговой нагрузки из-за медленного восстановления мировых цен на газ.

По итогам первого квартала чистый долг компании вырос на 3%, до $41,4 млрд, но EBITDA упала на 20%, их соотношение составило 1,5. Эксперты прогнозируют спад этого соотношения из-за низких мировых цен на газ.

В «Газпроме» ожидают роста соотношения до двух единиц. Представитель Fitch Дмитрий Маринченко прогнозирует рост соотношения чистого долга к EBITDA до трех единиц.

Напомним, в 2019 году совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выход на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

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