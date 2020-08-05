Москва, , 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. Таковы данные Центрального банка России, передает MMI.

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Так, в третьей декаде июля ставка по депозитам населения поднялась с 4,549% до 4,584% годовых, выше ключевой ставки ЦБ. Все последние годы она была ниже ключевой ставки.

Эксперты полагают, что ставки по банковским вкладам граждан продолжат снижение и будут стремиться к ключевой ставке ЦБ РФ, которая составляет 4,25% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — с 5,5% до 4,5% годовых. Это самый низкий показатель в российской истории.

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