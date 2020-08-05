Москва, , 11:17 — REGNUM Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которую называли в качестве кандидатов на достройку газопровода «Северный поток — 2», не будет участвовать в реализации российского проекта. Об этом 5 августа заявили в компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которая арендует «Фортуну» по договору для использования в других проектах.

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«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщили РБК представители компании.

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Если «Фортуна» не участвует в достройке «Северного потока — 2», не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Единственным подходящим кандидатом остаётся трубоукладчик «Академик Черский», отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2», больше не значится в активах Газпрома. Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который по состоянию на 31 марта входил в группу Газпром, в новом списке аффилированных лиц компании «Газпром» отсутствует.