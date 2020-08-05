Пенза, , 12:03 — REGNUM Специалистами национальных медицинских исследовательских центров за 7 месяцев текущего года проведены 521 консультация с врачами Пензенской области. Всего с применением телемедицинских технологий региональным медикам удалось проконсультировать 1684 раза, из них в плановом режиме 1490 раз. Об этом сообщает пресс-служба облминздрава.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» медпомощь с применением телемедицины получила более широкое распространение. Так, в наиболее сложных ситуациях у врачей есть возможность пообщаться с несколькими коллегами и получить экспертное мнение.

До конца года к интернету подключат еще 200 фельдшерско-акушерских пунктов, что приблизит сельских жителей к современным медицинским технологиям. В настоящее время к высокоскоростным каналам связи имеют доступ все поликлиники, больницы и 95% врачебных амбулаторий Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, военный госпиталь нового формата начали строить в Пензе специалисты Министерства обороны РФ. В проекте госпиталя учтена масса нюансов, среди которых: необходимое количество резервных коек, оборудование для передачи данных и обмена информацией, телемедицины и даже вертолетная площадка.

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