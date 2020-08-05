Москва, 5 августа 2020, 11:07 — REGNUM Одним из итогов работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной можно считать то, что в РФ не идут иностранные инвестиции, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что германское издание Die Welt крайне позитивно оценило деятельность Набиуллиной на посту руководителя Банка России.
Между тем, как отметил Хазин, иностранные инвестиции идут в те страны, где стабильная валюта. Кроме того, экономист обратил внимание на то, что есть масса вопросов о том, куда делись те деньги, которые выделялись на так называемую санацию российской банковской системы.
Напомним, как сообщалось ранее, издание Die Welt положительно оценило работу Набиуллиной на посту руководителя ЦБ РФ. В частности, в заслугу ей ставится отказ от плавающего курса рубля.
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