Абуджа, , 11:08 — REGNUM По меньшей мере 70 пилотов были уволены из авиакомпании Air Peace в Нигерии в ходе реструктуризации, которая, по словам представителей компании, необходима для того, чтобы предотвратить банкротство. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление авиакомпании.

В соответствии с заявлением, у руководства авиакомпании было два варианта спасения компании от банкротства: уволить ряд сотрудников и сократить зарплату оставшихся или не выплачивать сотрудникам зарплаты и не выполнять другие финансовые обязательства.

Пресс-секретарь Air Peace Стэнли Олиса сообщил, что изначально предполагалось лишь сократить заработную плату сотрудников вплоть до 40% в зависимости от уровня заработной платы. Но этого было недостаточно, чтобы спасти авиакомпанию, добавил он.

Представитель компании Аллен Оньема, призвал правительство обеспечить авиационную промышленность Нигерии чрезвычайным финансированием, которое позволит авиакомпаниям «оставаться на плаву».

Несмотря на то, что внутренние авиаперелеты в Нигерии были возобновлены, авиационной промышленности уже был нанесен значительный ущерб. В Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) заявили, что за каждый месяц, когда авиационный сектор не работал, промышленность Нигерии теряла $77 млн.