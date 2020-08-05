Москва, , 11:00 — REGNUM В предложении Минфина России сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации нет сенсации, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Министерства финансов.

«Надо посмотреть на структуру расходов. Вполне вероятно, что снижение сметы идет не за счет административно-управленческих расходов, а по статье капитальных вложений. То есть на строительство, переоснащения или реконструкцию зданий и инженерных сетей.

Не всегда надо искать политический контекст, чаще всего бухгалтеры «делают» информационную повестку. В общем, смотри не в корень, а на бухгалтерские отчеты.

Также хочется, что на зарплате депутатов Госдумы и членов Совета Федерации сокращение расходом не отразится», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, сократить расходы на содержание Государственной думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей предложило Министерство финансов России.

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