Москва, , 10:58 — REGNUM Ревизовать успешный проект в IT-сфере за пределами Кремниевой долины в США ничуть не сложение, чем находясь в ней. Об этом 5 августа заявил генеральный директор IT — компании Андрей Инсаров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, примеров успешных проектов в IT-сфере достаточно как в России, так и других странах. При этом его компания не взаимодействовала с организациями, расположенными в Кремниевой долине, что нисколько не мешало её бизнесу.

«Успешный бизнес в IT можно построить и не в Кремниевой долине. Я бы не стал идеализировать эту локацию. Есть много успешных компаний за пределами этой локации. Это не определяющее условие для бизнеса. Мы никогда не контактировали с теми, кто там, и это нам никак не помешало», — сказал Инсаров.

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