Москва, , 10:55 — REGNUM В июле 2020 года дилеры Hyundai в России реализовали 14 319 автомобилей, что на 3% больше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В сообщении говорится, что всего по итогам семи месяцев текущего года в РФ был продан 78 171 автомобиль Hyundai. Это на 23% меньше, чем год назад.

Стоит отметить, что 60% реализованных в июле текущего года машин южнокорейской компании пришлось на кроссоверы. Больше всего в июле на российском рынке было реализовано кроссоверов Hyundai Creta — 7122 единицы, что на 32% больше прошлогоднего уровня продаж.

Также в тройку лидеров вошли такие модели марки, как седан Hyundai Solaris (4074 ед.; + 7%) и кроссовер Hyundai Tucson (1284 ед.; — 22%).

Ранее компания Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe. Массовое производство авто начнется в этом году, однако продаваться оно будет только в Южной Корее.

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