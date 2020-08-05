Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Национальный банк Грузии 5 августа объявил о снижении ставки рефинансирования до 8%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора денежно-кредитной системы.

«5 августа 2020 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов. Ставка денежно-кредитной политики была установлена на уровне 8,0%», — говорится в объявлении Нацбанка.

Сообщается, что данное решение было принято, так как инфляция в стране продолжает снижаться и составила в июле, в перерасчете на год, 5,7%, а цены снизились в среднем на 0,5%. Ожидается, что эти процессы продолжатся из-за снижения спроса в стране.

Стоит отметить, что эксперты ожидали снижения ставки рефинансирования до 8% еще в весной. Как заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия, рентабельность бизнеса в Грузии составляет от 8% до 10%, и более высокая ставка не позволяет развиваться экономике.

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