Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Поставлять трамваи для строящейся легкорельсовой линии из Купчино в Славянку в Петербурге собирается холдинг «Синара» в сотрудничестве с чешским концерном Skoda Transportation.

Группа «Синара» войдет в проект через покупку 25% доли в уставном капитале проектной компании «БалтНедвижСервис» у «АБЗ-1». Соглашение с предварительными условиями уже подписано, сообщают в «Газпромбанке», который также участвует в концессии.

Новая трамвайная сеть пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам Петербурга от станции метро «Купчино» до микрорайона Славянка с остановкой в поселке Шушары. Проект будет стоить 25 млрд рублей. На участок должны поставить современные низкопольные, оборудованные кондиционером, сетью WI-FI и зарядными станциями трамваи.

«Синара» намерена в этом проекте сотрудничать с чешским машиностроительным концерном Skoda Transportation, поставить подвижной состав и затем обслуживать его. Условиями контракта предполагается полное сопровождение жизненного цикла трамваев.

«Совместно со Skoda Transportation мы создаём трамвай, который по уровню комфорта, энергоэффективности и экологичности будет превосходить существующие аналоги. Уверен, что новая трамвайная сеть с современным подвижным составом будет востребована у жителей и гостей Санкт-Петербурга», — обещал вице-президент группы Евгений Гриценко.

Напомним, само строительство будет вестись в два этапа, к середине осени 2023 года должен быть пущен первый участок Купчино — Шушары, а спустя год, к октябрю 2024 года, второй участок Шушары — Славянка.

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