Москва, , 10:36 — REGNUM «Аэрофлот» планирует выйти на докризисный уровень по внутренним перевозкам к концу 2020 года, заявил глава компании Виталий Савельев.

По его словам, полностью вернуть международные линии компания планирует к концу летнего сезона 2021 года.

На сегодняшний день для запуска международных перелетов у «Аэрофлота» есть всего лишь пара недель вместо полутора месяцев, уточнил он.

Но сейчас всё давно назрело, поэтому не исключаем, что сможем за пару недель запустить рейсы. Если они будут на 75% заполнены, полетим», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России приняли решение о закрытии воздушных границ 27 марта 2020 года, причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, а также Танзанией.

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