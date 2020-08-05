Москва, 5 августа 2020, 10:36 — REGNUM «Аэрофлот» планирует выйти на докризисный уровень по внутренним перевозкам к концу 2020 года, заявил глава компании Виталий Савельев.
По его словам, полностью вернуть международные линии компания планирует к концу летнего сезона 2021 года.
На сегодняшний день для запуска международных перелетов у «Аэрофлота» есть всего лишь пара недель вместо полутора месяцев, уточнил он.
Но сейчас всё давно назрело, поэтому не исключаем, что сможем за пару недель запустить рейсы. Если они будут на 75% заполнены, полетим», — цитирует его ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, власти России приняли решение о закрытии воздушных границ 27 марта 2020 года, причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, а также Танзанией.
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