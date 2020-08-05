Каир, , 10:40 — REGNUM Каир отказался от продолжения недавно возобновившихся переговоров о гидроэнергетической электростанции «Возрождение» на реке Нил, строящейся в Эфиопии. Об этом передает информационное агентство AFP.

Темой текущего раунда переговоров должны были стать новые руководящие принципы заполнения плотины.

Причиной отказа Египта от продолжения переговоров стала позиция Эфиопии. В министерстве водных ресурсов и ирригации Египта сообщили, что «заявления Эфиопии противоречат тому, чтобы согласовано в ходе трехсторонних переговоров ранее».

Представители Судана также пригрозили выйти из переговоров, заявив, что Эфиопия настаивает на том, чтобы связать их с пересмотром соглашения о разделе вод Голубого Нила. Министр водных ресурсов и ирригации Судана Ясир Аббас заявил, что получил письмо от своего эфиопского коллеги с этим предложением.

Министр подчеркнул, что представитель Эфиопии предложил «текущие переговоры ограничить вопросом заполнения плотины, а переговоры, касающуюся ее управления, связать с вопросом совместного использования вод Голубого Нила», сообщает агентство AFP.

Египет, Эфиопия и Судан, через которые протекает Голубой Нил, ведут переговоры о плотине последнее десятилетие, однако за это время ГЭС в Эфиопии уже была построена.

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