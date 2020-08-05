Казань, , 10:37 — REGNUM В столице Татарии строительство новых дорог значительно отстает от жилищного строительства. На въезды в город скапливаются в час пик многокилометровые пробки. В этой связи мэр Казани Ильсур Метшин предложил предусмотреть в рамках нацпроекта строительство крупных дорожных объектов, благодаря которым решатся проблемы всей Казанской агломерации.

Так, на строительство Вознесенского тракта протяженностью до федеральной трассы М7 порядка 12-ти км предусмотрено 17 млрд рублей, со сроком возведения не менее 5-ти лет. На данный момент ведется проектировка первой очереди дороги от Аметьевской магистрали до пр. Победы. В 2021 году строительство тракта планируют начать, добавил Метшин.

В Казани на дорожные работы за последние 4 года выделялось 30,5 млрд рублей, из них 9,7 млрд рублей — в рамках нацпроекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани продолжается строительство самого длинного трамвайного маршрута в России. Закольцованная трамвайная линия протяженностью 34 км пройдет по территории шести районов города, решив тем самым проблему транспортной доступности многих объектов.

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