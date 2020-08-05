Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Почти 12 млрд рублей Сбербанк требует с цементного завода Ленинградской области по одному делу и свыше 21,7 млрд рублей — по другому. В арбитраж к ООО «Петербургцемент» уже поступили два соответствующих иска, но они пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Оба заявления поданы в арбитраж Москвы 4 августа 2020 года. По первому делу третьим лицом выступает ПАО «Банк ВТБ». Сумма иска — 11 717 538 755,46 рубля.

Второй иск подан на сумму 21 722 039 892,24 рубля. Третьим лицом выступает АО «Мальцовский портландцемент» из Брянской области, который входит в состав «Евроцемент груп». Завод работает в регионе с 1899 года, его мощность — 4,6 млн тонн цемента в год.

Компания-ответчик по обоим делам создана в городе Сланцы Ленинградской области в сентябре 2005 года для производства цемента. Её единственный владелец — АО «Евроцемент груп». Уставный капитал ООО — 5,501 млрд рублей. На предприятии на начало года трудились 450 человек. Директор с октября 2019 года — Владимир Фетисов.