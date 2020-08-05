Москва, , 10:21 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский прокомментировал в своём телеграм-канале заявление зампреда ВТБ Анатолия Печатникова о том, что реальная доходность банковских депозитов может в скором времени не компенсировать потери от инфляции, и что следствием этого станет повторение ситуации середины 1990-х, когда россияне не рассматривали вклады серьезно:

«Мы с г-ном Печатниковым приблизительно одного возраста, я на годок постарше, но такое впечатление, что последние четверть века мы жили в разных странах. В постсоветской России рублевые банковские депозиты никогда не рассматривались как способ уберечь накопления от инфляции. От официальной — да, но официальным цифрам никогда никто не верил.

Рублевые депозиты всегда рассматривались через призму курса доллара. В постсоветской России были периоды, например, в середине нулевых, когда доходность по рублям позволяла заработать. Тем более, что курс укреплялся. Сказка. Но это было давно и, как говорится, неправда. Сегодня дорогие россияне смирились с тем фактом, что в долларах они проигрывают, а потому рассматривают рублевые депозиты не как средство преумножения, а как способ сохранения своих немногочисленных доходов. От воров или от соблазна. Как обмануть инфляцию, Печатников знает, но не говорит. Больше наживать. Как легально, так и не очень. Но сказать такое, значит, подставить и подставиться».

Напомним, ранее РБК со ссылкой на заявление заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова известил, что ситуация со вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

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