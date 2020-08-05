Биробиджан, , 10:14 — REGNUM В Еврейской автономной области на заводе «Медсинтез» выпустили стартовую партию гигиенических масок, которую направят на экспертизу для получения сертификатов и допуска к продаже. В регионе планируют выпускать до 1,5 млн масок в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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На заводе пока задействована только одна линия, обслуживаемая несколькими сотрудниками. В дальнейшем производство будет работать в три смены. Планируется полностью обеспечить потребность в масках Еврейской АО и выйти на рынок в соседние субъекты.

Директор ООО «Медсим» Константин Васерман отметил, что в связи с пандемией коронавируса процесс получения сертификатов на защитные маски сокращен, после этого они будут направлены в розничную продажу и медицинские учреждения области.

Как сообщало ИА REGNUM, В Еврейской АО создан биомедицинский кластер. Начать решено с производства простых изделий — медицинских масок и шприц-ручек для инсулина.

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