Москва, , 10:18 — REGNUM Письменное обращение председателя совета директоров группы «Сибантрацит» Катерины Босов к председателю комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой, направившей на днях запрос в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой об экологической проверке горнодобывающих предприятий этого холдинга, может рассматриваться как давление на парламентария, что нарушает законодательство, считает адвокат, президент Молодежного союза юристов России Маргарита Пальцева.

«О запросе депутата Плетневой стало известно в конце июля, после того, как СМИ рассказали о мощном сходе грязевого селя с отвалов одного из предприятий группы «Сибантрацит» в Искитимском районе Новосибирской области, который осложнил и без того непростую экологическую обстановку в этой местности.l Казалось бы, депутат, которая сама родом из этого региона, исполнила свой долг избранника, откликнувшись на обращение граждан, обеспокоенных таким побочным эффектом деятельности угольного производства. Следует запастить терпением и подождать результатов проверки компетентных ведомств по депутатскому запросу. Но собственник активов, которые будут проверяться, сразу же взялась писать автору запроса, пытаясь то ли склонить ее к отзыву документа, то ли еще с какой-то целью», — свидетельствует эксперт.

По мнению Маргариты Пальцевой, такая эмоциональная реакция Катерины Босов, скорее всего, выдает серьезные проблемы, с которыми возглавляемая ею группа «Сибантрацит» столкнулась в Новосибирской области.

«Но получается в огороде бузина, а в Киеве — дядька: депутат просит прокуратуру и Росприроднадзор разобраться с экологическими проблемами, которые могли стать следствием неразумной производственной политики угольщиков, а Катерина Босов пытается перевести происходящее совсем в другую плоскость, заявляя в своем письме про попытки якобы рейдерского захвата «Сибантрацита», — недоумевает эксперт. По мнению Пальцевой, из такого посыла в письме предпринимательницы слышится вполне пространный намек на то, что в таком захвате могут участвовать даже органы власти, что выглядит абсурдно.

«Хотя Катерина Босов и делает оговорку, что далека от мысли от таких подозрений в отношении депутата, но сам факт привязки версии рейдерства к депутатскому запросу, за которым последует прокурорская проверка, говорит о другом», — обращает внимание президент Молодежного союза юристов России. Как полагает эксперт, если группе «Сибантрацит» и ее главе Катерине Босов нечего скрывать и они уверены в своей правоте, то инициированное депутатом Госдумы вмешательство прокуратуры в эту историю угольщикам только на руку, поскольку поможет объективно разобраться в происходящем.

«А вот если дело нечисто, и группе вместе с Катериной Босов есть что скрывать, то депутатский запрос и проверка Генпрокуратуры, конечно, для них совсем нежелательны», — уверена Маргарита Пальцева.