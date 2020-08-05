Москва, , 10:04 — REGNUM Даже если вторая волна коронавируса обрушится на РФ в октябре-ноябре 2020 года, то в полной мере ее эффект придется только на начало следующего — 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Так он прокомментировал прогноз Института экономики роста им. П. А. Столыпина о том, что экономика России по итогам 2020 года может потерять до 8% в случае масштабной второй волны пандемии коронавируса.

«Текущий разброс прогнозов снижения ВВП в России в 2020 г. укладывается в диапазоне от 4,8% у Минэкономразвития до 8−10% у Организации экономического сотрудничества и развития, — сказал Абрамов. — При этом 10% падения у ОЭСР приходится на случай возникновения повторной волны пандемии коронавируса. Думаю, что цифра «минус» 8% по ВВП России может случиться лишь как крайний вариант развития событий в случае наступления второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Даже если эта волна придет в октябре-ноябре, то в полной мере ее эффект придется только на начало следующего 2021 года».

Как пояснил экономист, драйверами снижения ВВП могут стать падение инвестиций и потребительского спроса. В этом случае, по мнению Абрамова, властям целесообразно было бы подготовиться к проведению более активной антикризисной политики с существенными мерами поддержки малого и среднего бизнеса и населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что экономике РФ придется несладко и без второй волны коронавируса.