Москва, 5 августа 2020, 10:04 — REGNUM Даже если вторая волна коронавируса обрушится на РФ в октябре-ноябре 2020 года, то в полной мере ее эффект придется только на начало следующего — 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Так он прокомментировал прогноз Института экономики роста им. П. А. Столыпина о том, что экономика России по итогам 2020 года может потерять до 8% в случае масштабной второй волны пандемии коронавируса.
Как пояснил экономист, драйверами снижения ВВП могут стать падение инвестиций и потребительского спроса. В этом случае, по мнению Абрамова, властям целесообразно было бы подготовиться к проведению более активной антикризисной политики с существенными мерами поддержки малого и среднего бизнеса и населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что экономике РФ придется несладко и без второй волны коронавируса.