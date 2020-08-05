Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Владельцы ресторанов и отелей в Грузии не станут восстанавливать и развивать свой бизнес, пострадавший во время действия карантинных мер, если на эти предприятия продолжат накладывать большие штрафы. Об этом 4 августа сказал глава Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили на пресс-конференции, сообщает канал «Мтавари архи».

Как заявил руководитель федерации, многие бизнесмены решились взять кредиты и открыть свои объекты. Перед этим чиновники проверили принятые там меры по профилактике распространения коронавируса и выдали лицензии, позволяющие работать. Но потом они начали приходить повторно и выписывать штрафы за нарушения противоэпидемических правил.

«Они снова пришли к этим людям и оштрафовали ими же проверенные объекты. Это — запугивание бизнеса. Многие, кто собирался взять долг и пойти на риски, передумали это делать», — сказал Алавердашвили.

По его словам, установленный в Грузии штраф в размере 10 000 лари (примерно $3,4 тыс.) является слишком большим и на его покрытие ресторану нужно работать как минимум четыре месяца. Алавердашвили добавил, что таких больших штрафов нет в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии для ресторанов и гостиниц были введены новые правила работы в условиях пандемии. Например, за одним столом в ресторане не должно быть более шести человек, между ними должна быть дистанция не менее 1,5 метра. Работники обязаны постоянно носить защитные маски.

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