Москва, , 09:58 — REGNUM Общественный совет Министерства природы России предложило перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект.

По словам замглавы Общественного совета Александра Закондырина, перевод на СПГ снял бы риски разливов нефти в регионе, устранение последствий которых сложно и дорого.

Соответствующий вопрос обострился после масштабного разлива дизельного топлива в Норильске в мае этого года, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Роспотребнадзора, ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, составляет 148 млрд рублей. В компании «Норникель» с расчётами ведомства не согласились, но обязались устранить последствия разлива дизельного топлива за свой счёт.

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