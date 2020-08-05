Пекин, , 09:53 — REGNUM По итогам января — июля 2020 года новый Honda Breeze в Китае установил рекорд по продажам в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Всего за отчётный период в КНР было продано 79 тыс. моделей Honda Breeze. Таким образом, кроссовер показал наилучшую динамику роста реализации в сегменте SUV в Китае. Кроме того, Breeze опередил по продажам большинство своих конкурентов от компаний Toyota, Nissan, Mazda, Kia и Hyundai.

Длина Breeze равна 4634 мм, а межосевое расстояние колёс — 2661 мм.

Под капотом «японца» функционирует 1,5-литровый турбированный агрегат мощностью 193 л. с., который сочетается с 6-скоростной механической коробкой передач или вариатором.

Также в линейке моторов кроссовера числится гибридный двигатель, созданный на основе «атмосферника» на два литра и двух электромоторов. Общая мощность гибрида равна 215 л. с. Гибридный агрегат сочетается с роботизированной трансмиссией CVT.

Цена базового кроссовера Breeze в Китае стартует с отметки 168,9 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей).

Ранее компания Honda провела премьеру рестайлингового минивэна Odyssey. Это авто должно стать главным конкурентом модели Chrysler Pacifica и обновлённой версии Toyota Sienna.

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