Новосибирск, , 09:48 — REGNUM Российское правительство действительно пытается помочь гражданам страны улучшить свои жилищные условия, даже в условиях пандемии и сложной экономической ситуации во всём мире, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирсокго государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг. Таким образом она прокомментировала ИА REGNUM новость о том, что правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%.

«Ставка по льготным кредитам снижена до рекордных 6,5% годовых. Если два-три месяца назад заёмщикам требовалось иметь первоначальный взнос в размере 20%, то в августе премьер-министр Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса до 15%. В действительности если оценить объемы кредитования за последние пять месяцев, начиная с марта, когда мы вошли в период пандемии, то можно увидеть следующие цифры. Объём кредитов в рублях по Российской Федерации в январе 2020 года был в размере 1 миллиард 52 млн руб., феврале объём выданных кредитов вырос до 1 миллиарда 170 млн руб., в марте до 1394 млн руб. В апреле был уже рекордный спад до 744 млн руб., в мае 847 млн. В июне наметился рост до 1 млрд 150 млн руб., но, тем не менее, этот объём не достиг даже уровня марта 2020 года. В принципе количество выданных жилищных кредитов, предоставленных физлицам в 2020 году повторило динамику объёма выданных жилищных кредитов. Если в январе было выдано 78 тыс. жилищных кредитов, в феврале 108 тысяч, в марте 123 тысячи, в апреле провал до 90 тысяч, в мае 85 тысяч кредитов и в июне некоторый рост 116 тысяч, но также этот рост не достиг уровня марта 2020 года. В связи с данной динамикой оправданы действия правительства в сторону стимулирования роста объёмов кредитования и количества выданных кредитов, чтобы поддержать население России и помочь в столь сложный период», — отмечает Гениберг.

Однако, у эксперта есть опасения, что коммерческие банки могут даже при изменении начальных условий кредитования могут просто меньшему количеству людей одабривать кредиты.

«Им это право никто не отменял. И, несмотря на то, что входные условия будут более мягкие, кредит получить в банке будет значительно сложнее, чем ранее. Что в принципе мы уже наблюдали в мае — июле. Есть опасения, что коммерческие банки не примут такие рекомендации правительства «под козырек» и будут исходить из своей кредитной политики, которая не будет идти в одну сторону с намерениями российского руководства», — уточняет она.