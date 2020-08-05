Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В январе-июле 2020 года на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) было продано 76,9 тыс. тонн минеральных удобрений. Эта цифра более чем в семь раз превышает показатели всего 2019 года. При этом июль т.г. стал рекордным с точки зрения объемов поставки, за всю историю биржевых торгов минеральными удобрениями с 2017 года. По итогам июля на бирже было реализовано более 34 тыс. тонн удобрений, это свыше 44% от объема, реализованного за первые 7 месяцев года.

Наиболее востребованной маркой минеральных удобрений в 2020 году остается аммофос NP 12:52. Его продажи в январе-июле превысили 60%. Более 20% пришлось на диаммофоску NPK 10:26:26, 12% — на селитру аммиачную, по 3% — на карбамид и NPK 15:15:15. Также в конце июля заключен первый договор на поставку сульфоаммофоса NP+S=20:20+14, торги данным видом удобрений стартовали в апреле 2020 г.

«Лидером по объему реализованной продукции остается Группа «ФосАгро», — уточняют в РАПУ.

Доля компании в объеме продаж минеральных удобрений на бирже достигла почти 85%.

Расширяется количество регионов, аграрные хозяйства которых воспользовались биржевыми механизмами для закупки минеральных удобрений. В 2020 году впервые были осуществлены поставки приобретенных на бирже удобрений с пунктов отгрузки в Белгородской, Брянской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областях, Приморском и Ставропольском краях, а также в Республиках Башкортостан и Татарстан. Всего на СПбМТСБ зарегистрировано более 100 складов, расположенных в 32 субъектах Российской Федерации, с которых ведутся поставки законтрактованных в ходе биржевых торгов минеральных удобрений.

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