Токио, , 09:42 — REGNUM Три крупнейшие финансовые компании Японии заявили о падении уровня прибыли за апрель — июнь 2020 года, сообщает информационное агентство NHK. Руководители рассказали о потерях из-за рисков невозможности выполнения компаниями их кредитных обязательств в период пандемии.

Банковская и финансовая компания Mitsubishi UFJ Financial Group 4 августа опубликовала данные за второй квартал 2020 года. Согласно этим данным, чистая прибыль компании в иенах снизилась на 53%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И хотя на фоне пандемии количество кредитов выросло, банковская компания была вынуждена отложить 1,4 миллиарда долларов из-за возможных потерь.

Компании Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group также заявили о крупных потерях. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group упали более чем на 60%, а акции Mizuho Financial Group — почти на 25%.

Как отмечают компании, экономика начинает восстанавливаться после достижения своего минимума в июне. Однако о перспективах пока говорить сложно.