Токио, , 09:40 — REGNUM Японская ассоциация «ЭКСПО 2025» в Осаке представила пять возможных логотипов предстоящей выставки, сообщает газета Mainichi.

Лучший вариант выберут до конца августа при помощи голосования. Организаторы Выставки собрали 5894 вариантов дизайна, предложенных всеми желающими. После того как профессиональные дизайнеры проверили работы на цветовую сочетаемость и баланс композиции, специальная комиссия отобрала пять лучших вариантов.

Теперь финалиста предлагается выбрать широкой публике. Проголосовать за понравившийся логотип можно до 17:00 11 августа (11:00 11 августа по мск) на сайте logo.expo2025.or.jp/public_comment.html.